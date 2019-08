Prokuratura potwierdza: Piotr Woźniak-Starak nie żyje

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. W czwartek rano płetwonurkowie z grupy poszukiwawczej wyłowili z jeziora Kisajno jego ciało. Był poszukiwany od niedzieli, kiedy to wypadł z łodzi motorowej. Piotr Woźniak-Starak to znany producent filmowy. Odpowiadał za produkcję m.in. filmów "Bogowie" i "Sztuka kochania: historia Michaliny Wisłockiej".

Od niedzieli na jeziorze Kisajno trwały poszukiwania zaginionego producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka, który wypadł z łodzi motorowej. W czwartek, w piątej dobie poszukiwań, niespełna godzinę po wznowieniu akcji informację o odnalezieniu ciała przekazał wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński.

- Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym – napisał na Twitterze.

Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym. — Jarosław Zieliński (@ZielinskiJaro) August 22, 2019

- Rano grupa płetwonurków biorących udział w działaniach zlokalizowała i wyłowiła ciało prawdopodobnie zaginionego mężczyzny – potwierdziła komisarz Izabela Niedźwiedzka-Pardela z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

Potwierdzona tożsamość

Wtedy jeszcze nie była jednak znana tożsamość znalezionego mężczyzny. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie potwierdziła to przed godziną 12: - Identyfikacja potwierdziła, że w jeziorze Kisajno znaleziono ciało mężczyzny, który 18 sierpnia uczestniczył w wypadku, co do którego Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo.

Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie dopytywany, potwierdził, że to Piotr Woźniak-Starak.

Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku w ruchu wodnym, na skutek którego jedna osoba poniosła śmierć. Prokurator zaznaczył, że na obecnym etapie postępowania prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia, nie ujawnia żadnych dowodów znajdujących się w aktach sprawy i danych osobowych przesłuchanych świadków ani nie odnosi się do doniesień medialnych.

Po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych, na zlecenie prokuratury zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w specjalistycznym Zakładzie Medycyny Sądowej.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że w związku z tym, że tożsamość mężczyzny, którego ciało wyłowiono dziś z jeziora Kisajno została potwierdzona, działania poszukiwawcze zostały zakończone.

Nocny wypadek

Pierwsze zgłoszenie o motorówce na jeziorze Kisajno policja w Giżycku dostała w niedziele około godziny 3.30. Żeglarze alarmowali, że po jeziorze w okolicach miejscowości Fuleda pływa motorówka, która "miała zakłócać spokój". Policjant z Giżycka i dwóch ratowników z MOPR-u, który dotarł na miejsce zgłoszenia około godziny 4.30 zauważył dryfującą motorówkę. Silnik był wyłączony, a na pokładzie nikogo nie było.

Na brzegu służby ratunkowe odnalazły 27-letnią kobietę, mieszkankę Łodzi. Podczas przesłuchania przyznała, że pływała wraz z 39-letnim mężczyzną, mieszkańcem Warszawy, i wpadli do wody. Kobieta i mężczyzna wypadli z motorówki najprawdopodobniej w trakcie nawrotu. 27-latka sama dopłynęła do brzegu. Według jej relacji, mogła przepłynąć około 100 metrów. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej śladowe ilości alkoholu. 27-latka była w dobrym stanie. Nie została zabrana do szpitala. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie poinformował w poniedziałek, że osobą poszukiwaną jest producent filmowy Piotr Woźniak-Starak.

Od niedzieli taflę, dno i brzegi jeziora przeszukiwali policyjni wodniacy z Giżycka, Mikołajek i Olsztyna, strażacy, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Pomorskiego WOPR. Do akcji skierowany był specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, śmigłowiec, drony, robot do prac pod wodą i poduszkowiec. Od początku akcji poszukiwawczej, policja zapewniała, że w poszukiwaniach 39-latka angażuje adekwatne siły i środki.

O Piotrze Woźniaku-Staraku

Źródło: FORUM Piotr Woźniak-Starak miał 39 lat



Piotr Woźniak-Starak, którego ciało odnaleziono w czwartek w jeziorze Kisajno, był producentem filmowym i reklamowym. Jego największym sukcesem byli "Bogowie' w reż. Łukasza Palkowskiego. Wyprodukował także m.in. "Sztukę kochania" w reż. Marii Sadowskiej oraz czekającą na premierę "Ukrytą grę" Łukasza Kośmickiego.

Piotr Woźniak-Starak (ur. 10 lipca 1980 r.) to producent filmowy i reklamowy. Ukończył międzynarodową szkołę w Szwajcarii, a następnie kształcił się w Emmerson College w Bostonie, gdzie studiował reklamę i komunikację. Potem przeniósł się do prestiżowej nowojorskiej szkoły Parsons School of Design. W Nowym Jorku odbył też staż w agencji McCann Worldwide.

Do Polski wrócił w 2005 r., po 11 latach spędzonych za granicą. Podjął pracę w jednej z warszawskich agencji reklamowych, ale planował zostać producentem filmowym. Miłością do kina - według mediów - zaraził go polski reżyser, przyjaciel jego rodziców Janusz Morgenstern.

W 2006 r. został asystentem kierownika produkcji przy realizacji filmu "Strajk" ("Die Heldin von Danzig") w reżyserii Volkera Schloendorffa. W tym samym roku był drugim asystentem reżysera Macieja Dejczera na planie serialu "Oficerowie". Rok później został asystentem reżysera Andrzeja Wajdy przy filmie "Katyń".

W 2008 r. Piotr Woźniak-Starak założył własną firmę Watchout Productions - studio zajmujące się realizacją reklam, produkcją filmową oraz prowadzeniem kampanii reklamowych. Razem z poznanymi wcześniej Krzysztofem Rakiem i Krzysztofem Terejem stworzył kreatywny zespół.

W 2012 r. do kin wszedł pierwszy film wyprodukowany przez Watchout Productions - "Big Love" w reż. Barbary Białowąs, który zadedykowano Januszowi Morgensternowi. Rok wcześniej Woźniak-Starak był współproducentem filmu Christophera Doyle'a pt. "Izolator" ("Warsaw Dark"). W 2013 r. był współproducentem filmu krótkometrażowego pt. "Mazurek" w reż. Julii Kolberger. Woźniak-Starak jako producent wykonawczy zrealizował również film o Michalinie Wisłockiej "Sztuka kochania" (2017 r.) w reż. Marii Sadowskiej.

W 2019 r. wyprodukował "Ukrytą grę" ("The Coldest Game") w reż. Łukasza Kośmickiego z Robertem Więckiewiczem i Billem Pullmanem. Jego akcja rozgrywa się w czasie kryzysu kubańskiego. Film zakwalifikowano do konkursu głównego wrześniowego Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Jego największym producenckim sukcesem był film "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego, z Tomaszem Kotem w roli słynnego polskiego kardiochirurga prof. Zbigniewa Religi. Film ten obejrzało ponad 2 mln widzów. W 2014 r. na festiwalu w Gdyni "Bogowie" zdobyli największą liczbę nagród, a Złote Lwy odebrał sam producent. "Bogowie" otrzymali też siedem statuetek na gali Orły 2015.

Firma Woźniaka-Staraka wyprodukowała również szereg reklam, m.in. dla UPC, Circle K i PKO BP.

W 2015 r. poprosił o rękę na dorocznym balu TVN prezenterkę i gwiazdę TVN Agnieszkę Szulim. Para wzięła ślub we wrześniu 2016 r. w Wenecji.

Piotr Woźniak-Starak jest synem z pierwszego małżeństwa Anny Woźniak, która wraz z mężem Jerzym Starakiem zarządza Polpharmą, największą polską firmą farmaceutyczną. Jerzy Starak znalazł się na szóstym miejscu na tegorocznej liście najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Jego majątek oszacowano na ok. 5,9 mld zł. Anna Woźniak-Starak jest restauratorką i kolekcjonerką sztuki. Prowadzi m.in. firmę Belvedere Łazienki Królewskie z ekskluzywną restauracją Belvedere.