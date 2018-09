Podejrzewają otrucie. Członek Pussy Riot na leczeniu w Niemczech

Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Video: PussyRiotVideo/YouTube

Nowa piosenka Pussy Riot

3.02 | Gdzie się nie pojawiły, wszędzie wzbudzały podejrzenia. Rosyjscy urzędnicy najwyraźniej bali się jednak zwrócić im uwagę i nie wiedząc, z kim mają do czynienia, dopuścili do zrealizowania pierwszego profesjonalnego teledysku do nowej piosenki zespołu Pussy Riot. Młode Rosjanki zdołały wejść m.in. do dawnego więzienia i wystawnej sali bankietowej, w której bez przeszkód nagrały paszkwil skierowany do rosyjskich elit.

