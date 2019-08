Piotr Liroy-Marzec do Kukiza: stałeś się naszym wrogiem

Video: tvn24

"Wszystko wskazuje na to, że Platforma chce zmonopolizować...

07.08 | Apeluje do Grzegorza Schetyny, żeby usiadł do stołu i zaczął z nami rozmawiać. Tak nie robi. Będzie odpowiedzialny za to, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory do Senatu - powiedział w "Tak jest" w TVN24 lider Wiosny Robert Biedroń, odnosząc się do propozycji wspólnej listy w wyborach do Senatu. - My wyciągnęliśmy rękę, zaproponowaliśmy pakt senacki. Dzisiaj niestety ze strony Platformy Obywatelskiej nie ma żadnego sygnału - dodał.

»