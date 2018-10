Gross w Teatrze Polskim w Poznaniu. Gliński: możemy zmienić właścicieli teatrów

Foto: Shutterstock Video: TVN 24

"Braci i siostry narodu żydowskiego przepraszamy". Pierwsze...

10.07 | - To jest wieki ból i wyrzut sumienia, za który to ból wszystkich braci i siostry narodu żydowskiego przepraszamy. Jak czas pokazuje, kiedy serce ludzkie ogrania zło i nienawiść, kiedy paraliżuje ona człowieka wewnętrznie, prowadzi ku śmierci - mówił na uroczystościach w 76. rocznicę pogromu w Jedwabnem biskup Rafał Markowski. To pierwsze takie słowa katolickiego biskupa w tym miejscu.

