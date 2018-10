Piotr Duda po raz kolejny przewodniczącym Solidarności

Piotr Duda pozostanie przewodniczącym Solidarności. Na kolejną kadencję wybrali go w czwartek uczestnicy odbywającego się w Częstochowie XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów związku. Dotychczasowy szef "S" nie miał kontrkandydatów. W tajnym głosowaniu poparło 248 spośród 267 głosujących.

- Delegaci, obdarzając mnie takim zaufaniem pokazali, że ta kadencja, która za nami, była dobrą nie tylko dla mnie. Ja sam nic nie znaczę, wszyscy związkowcy, wszyscy delegaci tworzymy jedną wspaniała rodzinę Solidarności. Sam Piotr Duda nic by nie zrobił, nic nie znaczy, jestem tylko wybrany jako szef komisji krajowej - powiedział po wyborze Duda.

Trzecia kadencja

Prezydent do Solidarności: dziękuję, że pilnujecie, żebyśmy byli Zachodem Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Będzie to już trzecia kadencja Dudy, który jest szefem Komisji Krajowej "S" od ośmiu lat. Jego kandydaturę w tegorocznych wyborach zgłosił szef śląsko-dąbrowskich struktur związku Dominik Kolorz. Po ogłoszeniu wyników uczestnicy zjazdu skandowali "Piotrek Duda!", odśpiewali też przewodniczącemu "Sto lat". - Jestem bardzo wzruszony - powiedział szef "S". W programie zjazdu jest także wybór kilkudziesięciu członków Komisji Krajowej. W skład tego ponad 100-osobowego gremium z urzędu wchodzą m.in. szefowie 33 regionów związków oraz sekretariatów branżowych.

Po ogłoszeniu wyniku wyborów przewodniczący był pytany przez dziennikarzy o priorytety na nadchodzącą kadencję. Odpowiedział, że wszyscy dowiedzą się o szczegółach w piątek, kiedy zjazd krajowy będzie przyjmował najważniejszy dokument, czyli uchwałę programową. - Tam głównym priorytetem są zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy - powiedział. Dodał, że priorytetem na najbliższą kadencję będzie również kwestia emerytur.

- Żyjemy w dynamicznych czasach, dlatego będziemy musieli reagować na bieżąco, jeśli chodzi o związkowe sprawy. Związek zawodowy "Solidarność" jest najsilniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i jest wyrazisty, wie czego chce. Możecie się państwo spodziewać samych dobrych rzeczy – oświadczył.

"Codzienną pracą chcę pokazać, że zasługuję na zaufanie"

Komentując wielkość udzielonego mu poparcia szef "S" wyraził zadowolenie, zaznaczył jednak, że nie postrzega tej sprawy jedynie przez pryzmat ilości głosów. - Nie patrzę w ten sposób, podchodzę do tego wszystkiego z marszu, tak jak podszedłem w roku 2010 (gdy po raz pierwszy został szefem związku – red.) czy w 2002 r. w regionie śląsko-dąbrowskim. Swoją codzienną pracą chcę pokazać, że zasługuję na zaufanie i poparcie członków związku i delegatów - powiedział Duda.

- Nigdy nie robiłem żadnych kampanii wyborczych. Moja kampania wyborcza rozpoczyna się już teraz i kończyć się będzie za cztery lata – tak to powinno wyglądać, w przeciwieństwie do tego, co robią politycy – dodał przewodniczący.



Niedzielny zakaz handlu do zmiany. "Nowe rozwiązania mogą przyczynić się do wzrostu patologii" Ustawa... czytaj dalej » Przypomniał, że jego obecna kadencja może trwać cztery – jak dotąd – lub pięć lat, jeżeli w piątek delegaci zdecydują o zmianach w statucie związku, wydłużających kadencję szefów krajowych i regionalnych struktur "S" z czterech do pięciu lat. Inna propozycja, która będzie dyskutowana w Częstochowie w piątek, przewiduje ograniczenie okresu pełnienia funkcji kierowniczych – w tym funkcji przewodniczącego Komisji Krajowej – do dwóch kadencji.

Kilka godzin przed wyborem Duda, podsumowując poprzednią czteroletnią kadencję Komisji Krajowej, do głównych sukcesów zaliczył przywrócenie wieku emerytalnego i wprowadzenie ograniczeń handlu w niedzielę. Wśród priorytetów "S" na kolejne lata wymieniał m.in. działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników państwowej sfery budżetowej. Na krótko przed głosowaniem Duda podkreślił, że sprawowanie funkcji przewodniczącego to olbrzymia odpowiedzialność i zaangażowanie. - Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię to na maksa, albo w ogóle – oświadczył.

Zjazd Solidarności i podziękowania od prezydenta

Zakaz handlu na zakręcie. Solidarność naciska na rząd, branża reaguje Wydłużenia... czytaj dalej » Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności to najwyższa władza związku skupiającego blisko 700 tys. członków. Zjazd nie tylko wybiera i rozlicza z wykonania zadań przewodniczącego oraz komisję krajową, ale też przyjmuje najważniejszy dokument – uchwałę programową. Decyzję o organizacji obecnego zjazdu w Częstochowie związkowcy podjęli podczas ubiegłorocznych obrad w Wieliczce.

Na czwartkowy zjazd przyjechał prezydent Andrzej Duda, który dziękował związkowcom, że jako ruch robotniczy, ruch ludzi pracy – sprawują kontrolę nad funkcjonowaniem państwa i władzy. Apelując o budowanie wspólnoty w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przekonywał, że także związkowcy mają w tej dziedzinie zadania do wykonania. - Chodzi o solidarność oznaczającą sprawiedliwość, rzetelność i uczciwość – wskazał.

- To właśnie Solidarność, właśnie wy, ruchem pokojowym, spokojnie domagającym się przestrzegania praw ludzi pracy, przestrzegania praw człowieka, przestrzegania i dostrzegania elementarnych wartości, doprowadziliście do wolnej Polski – powiedział prezydent, podkreślając, że dzięki wielkim, symbolicznym wydarzeniom historii Polski i ludziom, którzy je tworzyli, obecnie na minione 100 lat patrzymy z perspektywy "kraju wolnego, niepodległego, z kraju rozwijającego się".