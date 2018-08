Porwał samolot i wbił się w swój dom





Pilot ukradł dwusilnikową cessnę i wleciał nią w swój dom. Zginął na miejscu. Kilka godzin wcześniej wyszedł z izby zatrzymań po kłótni z żoną.

W poniedziałek około godziny 2.30 czasu lokalnego 47-letni Duane Youd wleciał Cessną 525 w swój dom w Payson w stanie Utah. Wcześniej ukradł maszynę z lotniska w Spanish Fork od firmy, dla której pracował. Youd był pilotem zatrudnionym przez spółkę Van Con.

Dom wybuchł, kiedy wbiła się w niego cessna.

Mężczyzna zginął na miejscu. Żonie i ich nastoletniemu synowi, którzy byli w budynku w chwili wypadku, nic poważnego się nie stało - poinformowała sierżant Noemi Sandoval z policji w Payson.

Dodała, że to cud.

Zatrzymany za przemoc domową

Porwał samolot, pikował i wykonywał pętle. Nie miał licencji pilota Linie lotnicze... czytaj dalej » Do wypadku doszło kilka godzin po tym, jak Youd został wypuszczony z policyjnej izby zatrzymań, gdzie trafił po oskarżeniu o przemoc domową. Wychodząc, zapytał policjantów, czy może wrócić do żony, by zabrać swoje rzeczy.

17-letni syn pilota, Parker Youd, relacjonował, że w dniu poprzedzającym wypadek ojciec powiedział, że go kocha.

- Zobaczymy się jutro - dodał. Następnie odjechał samochodem sprzed domu.

Nastolatek w rozmowie z mediami powiedział, że nadal nie rozumie, co kierowało jego ojcem.

Wypadek bada Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. W ciągu tygodnia ma opracować wstępny raport - podała telewizja NBC.