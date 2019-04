Dawka we krwi, 50 gram w bieliźnie. Ciężarna pod wpływem amfetaminy kierowała autem

Video: Mateusz Kudła / Fakty po południu

Narkotykiem próbowała zapłacić za podwózkę. Zatrzymała...

Zaskakująca próba przejechania się autostopem. 20-letnia dziewczyna zachęcała do podwózki, oferując narkotyk. To, czego nie wiedziała - to to, że zatrzymała nieoznakowany radiowóz. Policjanci byli zdumieni, a po chwili - ona też.

