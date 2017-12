Ciężarówka wpadła do rzeki, kierowca nie żyje

Video: TVN 24

28.12| Zjechał z obwodnicy, staranował barierki i wpadł do rzeki. Od południa trwała akcja wydobywania kierowcy samochodu ciężarowego, który wpadł do Gwdy w Pile. - Samochód znajdował się cały pod powierzchnią wody - mówi Karol Kędzierski z wielkopolskiej straży pożarnej. Chwilę przed godziną 14 nurkowie wydobyli kierowcę na powierzchnię, nie udało się go uratować.

