Ciężarówka wpadła do wody. Kierowca nie przeżył. Jest akt oskarżenia

Ciężarówka stoczyła się do rzeki Gwdy, kierowca się utopił. Śledczy twierdzą, że wypadek na obwodnicy Piły spowodował 54-latek, który nagle wyjechał z drogi podporządkowanej. Waldemar N. nie przyznaje się do winy. Do sądu skierowano już akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia.

Wyciągnęli ciężarówkę z dna rzeki. W piątek sekcja zwłok kierowcy Do późnych godzin... czytaj dalej » Prokuratura Rejonowa w Pile skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi N. To kierowca bmw, który zdaniem śledczych miał spowodować śmiertelny wypadek na obwodnicy Piły.

- Kierowca odpowie za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym oraz za nieudzielenie pomocy. Wiemy, że 54-latek nie zatrzymał się tylko odjechał z miejsca zdarzenia - poinformowała Magdalena Roman z Prokuratury Rejonowej w Pile.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Nie wiadomo jeszcze kiedy ruszy proces.

Co się stało?

Do zdarzenia doszło 28 grudnia zeszłego roku. Na początku w tej sprawie było więcej pytań niż odpowiedzi. Śledczy nie mieli pojęcia, dlaczego ciężarówka nagle zboczyła z drogi krajowej numer 11 i wpadła do rzeki. Co ustalili?

- Oskarżony poruszał się bmw, wyjeżdżał z ulicy Młodych na obwodnicę miasta. Znajdował się na drodze podporządkowanej. W chwili zdarzenia mężczyzna nie upewnił się czy może wyjechać na drogę główną. Po prostu wyjechał przez co zmusił innego uczestnika ruchu drogowego do nagłego hamowania - tłumaczy Roman.

I to przez to nagłe hamowanie kierowca ciężarówki najpierw zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w barierę energochłonną i stoczył się ze skarpy do rzeki.

Sekcja zwłok wykazał, że mężczyzna się utopił.

