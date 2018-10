Pijany zderzył się czołowo na rondzie. "Przecież to nasz proboszcz"





Kierowca zjeżdżając z ronda, wjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z innym samochodem. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Policja nie ujawnia, kim jest z zawodu. Natomiast kuria poinformowała, że został odwołany z funkcji proboszcza.

- Kierujący skodą 59-letni mieszkaniec Sosnowca podczas opuszczania ronda wjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z volkswagenem. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń - mówi Sonia Kepper, rzeczniczka policji w Sosnowcu.

"Przecież to nasz proboszcz"

"Widziałem to wczoraj, właśnie dziwiło mnie, jak można było się nie wyrobić na rondzie, a tu proszę ksiądz na gazie" - napisał Olaf w komentarzu na Facebooku pod postem Ryszarda Bugno.

To Bugno pierwszy ujawnił, że sprawcą kolizji jest proboszcz jednej z sosnowieckich parafii.

Kierowca nie miał sutanny ani nawet koloratki.

- Ale to się stało na terenie jego parafii, a tam się zebrali gapie, jego parafianie - mówi w rozmowie z nami Bugno. - Byłem tam, stałem trzy metry od zdarzenia - dodaje. Na dowód zrobił zdjęcia i udostępnił je w sieci.

- Ktoś z gapiów rozpoznał tego kierowcę skody. Przecież to nasz proboszcz, powiedziała jedna pani. Pokazywała zdjęcia w telefonie, sprawdzałem potem na stronie parafii. To ta sama twarz.

To duży park z wybiegiem dla psów, placem zabaw i innymi atrakcjami.

Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca skody miał ponad dwa promile alkoholu.

- Kim on jest? - dopytujemy Kepper.

- To nie ma znaczenia, ponieważ zdarzenie nie jest związane z żadną wykonywaną przez niego publiczną funkcją - odpowiedziała policjantka.

- Ksiądz też człowiek - mówi w rozmowie z nami Łukasz, który widział kolizję, przejeżdżając obok taksówką. - Poniesie karę - dodaje.

Odebrano mu prawo jazdy i stanie przed sądem.

- Ksiądz powinien dawać przykład. Jazda po pijanemu to przestępstwo także przeciwko prawu bożemu. To jest grzech - nie zgadza się ze stanowiskiem policji Ryszard Bugno.

"On już przestał być proboszczem"

Do niedzielnej kolizji odniosła się kuria, gdzie pytaliśmy o pijanego kierowcę skody.

- No ja wczoraj usłyszałem, że było takie zdarzenie z proboszczem z Sosnowca, z parafii zakonnej – parafii Sercanów - powiedział nam w poniedziałek ksiądz Paweł Rozpiątkowski, koordynator Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej.

Sercanie prowadzą parafię w Środuli.

- Nikomu nic się nie stało, ale rzeczywiście był pod wpływem. My wyrażamy ubolewanie - dodał koordynator. - Władzę nad tym księdzem ma przełożony zakonny, bo jest to parafia zakonna i on już przestał być proboszczem.