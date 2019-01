"Co nieco wypił" z mechanikiem, wjechał do rowu. "Przed policjantami udawał pasażera"





»

Pijany 60-latek z powiatu tarnowskiego (Małopolska) wjechał osobowym oplem do rowu. Kiedy na miejscu pojawił się patrol policji, mężczyzna przesiadł się na miejsce pasażera i twierdził, że "kierowca poszedł po pomoc".

134 razy prowadził autobus bez prawa jazdy. "Wiózł dzieci, był pijany" Kierowca autobusu... czytaj dalej » 60-letni kierowca wracał od mechanika, z którym – jak w końcu przyznał "co nieco wypił". Alkohol we krwi i śliska droga spowodowały, że mężczyzna stracił panowanie nad oplem i wpadł do rowu. Policjanci zastali go, gdy bezskutecznie próbował z niego wyjechać.

- Na widok radiowozu mężczyzna zgasił silnik i przesiadł się na miejsce pasażera, udając, że to nie on prowadził samochód. Taką też wersję podał mundurowym. Twierdził, że właśnie czeka na kierowcę, który poszedł po pomoc – tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Był pijany

Ostatecznie jednak 60-latek przyznał, że to on kierował samochodem. - Próbował odkopać samochód i wydostać się na drogę, ale "przeszkodzili" mu policjanci – relacjonuje dalsze tłumaczenia kierowcy rzecznik.

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu. - Mundurowym nie pozostało nic innego jak tylko zatrzymać mu prawo jazdy i rozpocząć postępowanie dotyczące przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości – podaje rzecznik.

Tarnowianinowi grozi do dwóch lat więzienia.