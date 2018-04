Dwa promile alkoholu i czołowe zderzenie. Nagranie mrozi krew w żyłach

Pozostałe informacje

Odtwórz: Kierowca miał cztery promile. "To, co robił, trudno nazwać jazdą"

Blisko miliard obywateli Chin od 2020 roku trafi do systemu Social Credit System. Oznacza to, że oprogramowanie na bazie algorytmu będzie oceniać, co robią dobrze, a co źle. Zobacz TOTERAZ