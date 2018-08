Fijo wrócił i dostał wózek. "Kręgosłup ma uszkodzony, nigdy nie będzie chodził"

Video: Fakty TVN

Fijo wrócił do Polski po leczeniu za granicą. Potrzebuje...

Bestialsko skatowany pies Fijo wrócił do Polski po kuracji. W "Faktach" mówiliśmy już o tym sympatycznym szczeniaku, któremu napastnik zmiażdżył kręgosłup i zadał też inne rany, za co odpowie przed sądem. Teraz sprawdziliśmy, co dała zagraniczna kuracja i co dalej czeka Fijo.

