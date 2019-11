Pies z ogonkiem na czole urzekł internautów. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: APTN, macsmission.org

Narwal. Wyjątkowy pies z dodatkowym ogonem

15.11 | Uratowany, przez fundację non profit Mac's Mission z Missouri, pies urodził się z unikatową mutacją. Na czole ma dodatkowy ogon. - Nie wydaje się stwarzać żadnych problemów. Badanie rentgenem wykazało, że nie ma też obecnie żadnych komplikacji. Nie ma kościstych fragmentów ani kręgów w tym co wygląda na ogon - powiedział badający go weterynarz. Jego tymczasowa opiekunka przyznaje, że z czasem będzie szukać dla szczeniaka nowej rodziny, która go zaadoptuje. Zaznacza jednak, że musi mieć pewność, iż nowi właściciele nie zdecydują się na usunięcie tego, co czyni Narwala wyjątkowym.

