Szczeniak wyjmuje klocek z drewnianej wieży. Nagranie, które pokochali internauci

Foto: Facebook/ Brown Cardigan Video: tvn24

Osiem szczeniaków uratowanych z nagrzanego bagażnika

27.06| Przegrzane i całe we własnych odchodach - tak wyglądało osiem szczeniaków uwolnionych przez policjantów z nagrzanego bagażnika. - Gdyby nie szybka reakcja mogłoby dojść do tragedii. Udar to zagrożenie dla życia - mówi weterynarz, który opiekuje się wesołą gromadką.

»