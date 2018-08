Pies rzucił się na ośmiolatkę i pogryzł jej twarz





Foto: TVN24 | Video: TVN24 Łódź Ośmiolatka została ciężko ranna

Pies rasy akita rzucił się na ośmioletnią dziewczynkę, przewrócił ją i dotkliwie pogryzł. Poszkodowane dziecko trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.

Wszystko wydarzyło się w domu jednorodzinnym w Głownie (woj. łódzkie), do którego przyszła pracownica MOPS-U wraz z ośmioletnią córką.

Gracjana pogryzł pies, mógł stracić rękę. Lekarze wszyli mu ją w brzuch Dziewięciolatek... czytaj dalej » - Przychodziła dwa razy dziennie, żeby świadczyć usługi opiekuńcze dla starszej kobiety, która tam mieszkała - opowiada Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

W budynku byli też inni domownicy. W ogrodzie - jak przy okazji każdej takiej wizyty - był pies rasy Akita.

- W pewnym momencie, prawdopodobnie matka dziewczynki, otworzyła drzwi wejściowe od środka - opowiada Kopania.

Pies wbiegł do domu i w przedpokoju przewrócił ośmioletnią dziewczynkę na podłogę.



- Zwierzę spowodowało rozległe rany szarpane twarzy. Dziewczynka trafiła do jednego z łódzkich szpitali - tłumaczy prokurator.



Śledztwo



Prokuratura rejonowa w Zgierzu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia ośmiolatki na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowi.



- Wszystko jednakże wskazuje na to, że ta kwalifikacja ulegnie zmianie ze względu na rozległe obrażenia twarzy. Jednoznaczna ocena skutków zdrowotnych możliwa będzie po zakończeniu procesu leczenia - mówi Kopania.



Wyjaśnia, że najpewniej ostateczna kwalifikacja będzie dotyczyła spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Śledztwo wszczęła prokuratura



Kto w tej sprawie jest winny? Z relacji właścicieli psa wynika, że pracownica MOPS była ostrzegana o tym, że pies jest niebezpieczny.

- Tłumaczą, że matka dziecka chciała, żeby córka zobaczyła psa. I rzekomo dlatego otworzyła drzwi wejściowe mimo ostrzeżeń - tłumaczą.

Jeżeli okaże się, że do dramatu doprowadziła matka, to może jej grozić nawet do pięciu lat więzienia.