14.03 | Stewardessa kazała wsadzić psa do schowka. Szczeniak...

Foto: Kara Swindle / Facebook Video: Justyna Zuber / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Na szczęście nie doszło do katastrofy, samolot jest cały, wystartował o czasie i wylądował o czasie. A jednak wydarzył się dramat. I to gigantyczny kłopot wizerunkowy dla amerykańskich linii lotniczych United Airlines. Stewardesa zdecydowała, że właścicielka małego szczeniaka nie może go trzymać na kolanach. Uznała, że pies powinien zostać zamknięty w schowku nad głową. Pomysł dość kuriozalny, bo lot trwał cztery godziny. Po wylądowaniu okazało się, że pies nie przeżył. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

