O psie, który jeździł deskorolką. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

14.08 | Grupa poszukiwaczy podwodnych skarbów wyciągnęła armatę pochodzącą z hiszpańskiego okrętu piratów z początku XVIII wieku. To może być tylko pierwsze z wielu kolejnych odkryć. Grupa posiada także prawa do całego wraku i wszystkich rzeczy, które się na nim znajdują. A skoro statkiem pływali piraci, to rzeczy te mogą okazać się dużą niespodzianką.

13.08 | Były minister spraw zagranicznych wielkiej Brytanii Boris Johnson zaserwował tłumowi dziennikarzy zebranych pod jego domem herbatę licząc na to że dzięki temu nie będzie musiał tłumaczyć się ze swojego niedawnego komentarza na temat kobiet noszących burki. Kontrowersje dotyczą felietonu Johnsona z końca ubiegłego miesiąca dla dziennika The Telegraph. Komentując decyzję Danii o wprowadzeniu zakazu noszenia burki były szef brytyjskiego MSZ napisał, że kobiety w burkach wyglądają jak skrzynki pocztowe czy przestępcy napadający na bank.

14.08 | Wszystko działo się podczas transmisji meczu bejsbolowego w San Francisco. Było to na tyle ciekawe, że realizatorowi korzystając z chwili przerwy przed kolejnym rzutem pokazał to wszystkim widzom. Na nagraniu widzimy jak pies wskakuje na deskorolkę swojego właściciela. Następnie odpycha ją do niego z powrotem. Mężczyzna wskakuje na deskorolkę i po chwili pies znowu ją przejmuje.

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Pies na deskorolce zwyciężył w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl