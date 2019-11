Sejm wybiera wicemarszałków

Za chwilę rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Senatu. Reporter TVN24 w międzyczasie rozmawiał z politykami.

Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki, kandydat opozycji na marszałka Senatu, wyraził nadzieję, że to on zostanie wybrany na to stanowisko. - To jest demokracja, to wybór wolnych ludzi. Wierzę, że wszyscy mają poczucie, że chwila jest historyczna, wiedzą, że naród zdecydował, że Sejm jest w rękach rządzących, a Senat w rękach opozycji i byłbym niepomiernie zdziwiony, gdyby ktoś chciał to odwracać - powiedział.