Uzbrojone drony we Francji

7.09 | Francja dołączy do grona państw, które dysponują uzbrojonymi dronami. To zapowiedź tamtejszej minister Sił Zbrojnych. Zdaniem Florence Parly to konieczny krok na drodze rozwoju francuskiej armii. Drony miałyby patrolować pustynny region Sahel w celu zwalczania dżihadystów. Do uzbrojenia dronów ma dojść w 2019 roku. Materiał programu "24 Godziny".

