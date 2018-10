PKW: Problemy w kilku komisjach, 385 incydentów związanych z wyborami

Video: tvn24

Wiesław Błuś z PKW przytacza meldunek KGP

Policjanci stwierdzili, że "doszło do 385 czynów, które mogą stanowić przestępstwa lub wykroczenia (...) uregulowane w kodeksie wyborczym - powiedział na konferencji prasowej Wiesław Błuś z Państwowej Komisji Wyborczej. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego dodała, że "prawie we wszystkich lokalach głosowania rozpoczęły się o czasie". Doszło jednak do kilku incydentów.

