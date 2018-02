Foto: ENEX Video: tvn24

Bronisław Stoch: zapraszam skoczków do Zębu

19.02 | Rodzinny Ząb wcześniej planował powitać tylko Kamila Stocha, swojego najsłynniejszego mieszkańca. Po medalu w konkursie drużynowym nastąpiła zmiana planów. - Ja już dziś ich do Zębu zapraszam. Chcemy im dać to, co mamy dla nich najpiękniejsze: wdzięczność i podziękowanie za to dostarczenie tylu pięknych sportowych emocji - zapowiedział Bronisław Stoch, wujek Kamila i wójt Poronina.

