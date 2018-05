Byli zdziwieni, gdy po nich przyszli. Za zadymy na stadionie grozi im nawet 5 lat

Sześciu pseudokibiców Lecha Poznań, którzy podczas niedzielnego meczu wtargnęli na boisko i przerwali mecz, zostało zatrzymanych - informuje wielkopolska policja. We wtorek mają oni usłyszeć zarzuty. Pozostali chuligani są identyfikowani i poszukiwani.

"Policja działa na wyraźną prośbę organizatora imprezy masowej" Szef MSWiA... czytaj dalej » Mężczyzn zatrzymano w poniedziałek późnym popołudniem i wieczorem. To mieszkańcy powiatu poznańskiego i ościennych.

- Są to mężczyźni w wieku 18-37 lat. Do zatrzymań doszło w domach. Te osoby nie stawiały oporu,, były zdziwione, ale z drugiej strony powinni liczyć się z taką ewentualnością - podaje Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Kolejne zatrzymania niebawem

Jak poinformował na antenie TVN24, policjanci nad ustaleniem tożsamości stadionowych chuliganów pracują od momentu zakończenia spotkania. Analizowane są zapisy monitoringu, które pozwolą zidentyfikować osoby, które w niedzielę wtargnęły na murawę Inea Stadionu w Poznaniu.

Zatrzymanie kolejnych osób jest tylko kwestią czasu, zapowiada policja.

- Mamy zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, na których widać około 50 osób, z których 30 jest do identyfikacji. To nad nimi pracujemy - przekazał Święcichowski.

Oglądaj Wideo: KWP Poznań Zatrzymano 6 osób po zadymie w Poznaniu

Przypomina, że część osób, która weszła na murawę była zamaskowana. Mimo to - twierdzi policjant - wielu z nich już udało się zidentyfikować na podstawie wcześniejszych nagrań. - W innych momentach spotkania nie mieli na twarzach żadnych masek czy szalików. Dzięki temu jesteśmy w stanie, mozolnie przeglądając monitoring minuta po minucie, porównać czy to ta sama osoba, która znalazła się potem na murawie - wyjaśnia Święcichowski.

I dodaje: - Zatrzymane już osoby pojadą dziś do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Mówimy o możliwości postawienia różnych zarzutów, przede wszystkim związanych z naruszeniem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli rzucanie pirotechniki, wbieganie na murawę stadionu. Dodatkowo, jeśli dokonują tego osoby, które są zamaskowane, to grozić im może kara nawet 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia Święcichowski.

Policjanci z Poznania w poniedziałek zatrzymali pierwszych sześciu stadionowych chuliganów. Podczas niedzielnego meczu wtargnęli na boisko i przerwali mecz. Dzisiaj usłyszą zarzuty. Pozostali pseudokibice są identyfikowani i poszukiwani. pic.twitter.com/4ZWsAleVtv — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 22 maja 2018

Skandal w 77. minucie

Krótko po zdobyciu przez Legię drugiego gola z trybuny, zajmowanej przez najbardziej zagorzałych fanów "Kolejorza", na murawę poleciały race. Sędzia Daniel Stefański przerwał mecz, a piłkarze w pośpiechu udali się do szatni. Sympatycy Lecha po chwili zaczęli napierać na ogrodzenie i kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku.

Błyskawicznie do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem na sektor i opanowali sytuację. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął decyzję o przerwaniu spotkania.

Walkower

"Oczekuję podjęcia zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów" "Oczekuję od... czytaj dalej » Decyzją Komisji Ligi Ekstraklasy poznański klub został ukarany walkowerem, co oznacza, że Legia została mistrzem Polski. Lechowi, oprócz kar finansowych, groziło także zamknięcie stadionu dla publiczności. Wojewoda wielkopolski w poniedziałek zdecydował o zamknięciu stadionu na osiem spotkań: pięć ligowych i trzy w europejskich pucharach. W ostatnich latach, piłkarze w Poznaniu kilkakrotnie grali przy pustych trybunach, po raz ostatni w październiku 2016 roku przeciwko Wiśle Kraków w Pucharze Polski.



W sprawie przerwanego meczu w Poznaniu głos zabrał w niedzielę premier. "Oczekuję (...) od stosownych służb podjęcia zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów. Wszystkim prawdziwym kibicom piłkarskim dziękuję natomiast za setki pięknych i pomysłowych patriotycznych opraw meczowych w sezonie 2017/18!" - napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze, gratulując jednocześnie Legii Warszawa zdobycia tytułu Mistrza Polski.

TAK LEGIA ŚWIĘTOWAŁA ZDOBYCIE TYTUŁU MISTRZA POLSKI

Rzecznik Lecha Poznań: to jest niedopuszczalne

- Mamy świadomość, jakie emocje towarzyszą kibicom. Znamy ich i siebie też. Te emocje są podobne: to ból i rozgoryczenia na to, jak sportowo zakończył się ten sezon. Natomiast nie należy i nie wolno akceptować tego rodzaju zachowań. Sposób, w jaki te emocje zostały upuszczone jest niedopuszczalny. Będzie się to wiązało z surowymi konsekwencjami - powiedział na antenie TVN24 Łukasz Borowicz, rzecznik klubu Lech Poznań.

Borowicz zapewnił też, że klub dołożył wszelkich starań, by na stadionie nie doszło do żadnych ekscesów. - Zrobiliśmy więcej niż wymagała tego do nas ustawa. Każdy samochód, który wjeżdżał na stadion został sprawdzony. Uprzedziliśmy dziennikarzy, że i oni mogą być poproszeni o pokazanie rzeczy, które wnoszą na stadion - wyliczał Borowicz.