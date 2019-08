Prawie 2,5 miliona pielgrzymów rytualnie kamienowało szatana

Foto: PAP/ EPA/STR Video: Reuters

Arabia Saudyjska. Pielgrzymka do Mekki

08.08| Jak co roku, około dwóch milionów muzułmanów odbędzie podróż do najświętszego dla wyznawców tej religii miasta, Mekki. Każdy wyznawca islamu powinien odbyć pielgrzymkę co najmniej raz w życiu, jeśli pozwalają mu na to warunki materialne i zdrowotne.

