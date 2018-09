"Każdą podwyżkę musimy wystrajkować. To urągające". Pielęgniarki rozpoczęły głodówkę

Video: Marek Nowicki / Fakty TVN

09.07.2018 | "Mówimy dość, nie dajemy rady". Pielęgniarki...

Co najmniej 130 pielęgniarek z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 4 w Lublinie rozpoczęło w poniedziałek strajk i odeszło od łóżek pacjentów. Pielęgniarki domagają się podwyżek i zapowiadają, że akcja będzie trwała do skutku. Lubelska placówka to nie jedyny szpital, który w ostatnim czasie ma problem z personelem medycznym. Pielęgniarki na Podkarpaciu masowo idą na zwolnienia lekarskie.

