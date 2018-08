Pięciu prokuratorów pojedzie do Smoleńska. Zbadają wrak tupolewa

Video: tvn24

Cezary Michalski o nowej opinii biegłych

7.04 | - Wiadomo, że jeśli samolotem dysponuje pan prezydent, który leci do Smoleńska, a potem do Katynia, bo ma tam rozpocząć kampanię wyborczą, to czy się tam pojawi czy nie, to jest dla niego rozstrzygnięcie polityczne. To, że ci piloci dalej lecą, to budowało kontekst oczywisty - powiedział we "Wstajesz i wiesz" Cezary Michalski, publicysta "Krytyki politycznej" i "Newsweeka".

»