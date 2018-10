Pocisk z czasów wojny leżał przed sklepem. "Rzadko spotykane znalezisko"





Ważący kilkadziesiąt kilogramów pocisk z czasów drugiej wojny światowej został znaleziony w Piechowicach (woj. dolnośląskie). Saperzy wywieźli niewybuch na poligon.

- Chciałbym żeby to zabrali w końcu. Wczoraj to odkryli, nie wiadomo jak to było. Gdzieś leżało, ktoś zobaczył, powiadomił odpowiednie organa - mówi jeden z mieszkańców Piechowic, który w piątkowy poranek chciał zrobić zakupy w jednym z marketów popularnej sieci. Nie mógł, bo sklep i teren przy nim zostały zamknięte i zabezpieczone przez służby.

Ktoś wykopał pocisk i przyniósł przed sklep?

Saperzy wywieźli bombę. Kilkaset mieszkańców wróciło do domów Saperzy wywieźli... czytaj dalej » Zabezpieczono teren w promieniu około 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono pocisk. Skąd pamiątka po drugiej wojnie światowej przed sklepem w dolnośląskim mieście? - Pocisk nie był zakopany. Prawdopodobnie ktoś go wcześniej wykopał i przetransportował w to miejsce - mówi starszy chorąży Radosław Mazur, dowódca patrolu rozminowania 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.

Na miejscu - jeszcze w czwartek - pojawiła się policja. Po oględzinach o konsultację poproszono saperów. Ci - po obejrzeniu fotografii - nie mieli wątpliwości, że to głowica pocisku bojowego, niebezpieczny przedmiot. W piątek pojawili się w Piechowicach.

Będzie "zneutralizowany" na poligonie

- Przy zabezpieczeniu okolicznego terenu pocisk został podjęty przez żołnierzy patrolu rozminowania na bombowóz. Jest transportowany na poligon w Świętoszowie. Tam zostanie zneutralizowany - relacjonuje Mazur. I dodaje, że znalezisko sprzed lat to niemiecki pocisk nadkalibrowy. - Kaliber 380 mm. To rzadko spotykane pociski, tu mamy samą głowicę bojową i ładunek wybuchowy. Nie było tylnej części. Taki pocisk, gdy jest kompletny waży 150 kilogramów. Ten połowę z tego - wyjaśnia żołnierz.

Zdaniem mieszkańców dolnośląskiego miasteczka to nie ostatnie takie znalezisko. - Boże, żeby pan wiedział ile ziemia kryje jeszcze. Przecież to była wojna światowa - podkreśla jeden z nich.

Pocisk z czasów drugiej wojny światowej znaleziony w Piechowicach:



