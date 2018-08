Wiceminister: eksces, pozór rozstrzygnięcia

Foto: tvn24 Video: tvn24

Sędzia Mitera tłumaczy zmianę decyzji KRS

31.07 | Wybrana przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała we wtorek, że opublikuje jednak nazwiska kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Jak podał rzecznik Rady, Maciej Mitera, "dostęp do informacji publicznej obliguje nas do tego, aby na stronie pojawiła się lista kandydatów". Do godziny 13 we wtorek do KRS wpłynęły zgłoszenia od 184 kandydatów.

»