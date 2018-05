Philip Roth nie żyje





Foto: Miguel Rajmil /EFE/PAP Zmarł amerykański pisarz Philip Roth

W wieku 85 lat zmarł słynny amerykański pisarz Philip Roth, laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi Pulitzera - poinformowały we wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego amerykańskie media.

Judith Thurman, bliska przyjaciółka pisarza powiedziała dziennikowi "The New York Times", że powodem śmierci Rotha była niewydolność serca. Agent pisarza Andrew Wylie poinformował, że Roth zmarł w Nowym Jorku o godzinie 22.30 czasu lokalnego we wtorek.



Laureat wielu nagród

Roth był autorem co najmniej 30 książek. Jego najbardziej znane dzieła to "Kompleks Portnoya", "Amerykańska sielanka" i "Goodbye, Columbus".

Roth należał do najbardziej poczytnych amerykańskich pisarzy swojego pokolenia.

Za książkę "Dziedzictwo. Historia prawdziwa" otrzymał w 1991 roku National Book Critics Circle Award. Siedem lat później przyznano mu Nagrodę Pulitzera za "Amerykańską sielankę". Przez wiele lat wymieniany był w gronie kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla.

Dzieła Rotha często podejmowały tematykę społeczności żydowskiej za oceanem. Jednak sam autor odrzucał etykietę amerykańsko-żydowskiego pisarza.