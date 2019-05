Poroszenko po raz ostatni w Brukseli. Odznaczył Tuska

Foto: PAP/EPA/Francisco Seco Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Jan Piekło: Poroszenko był niezłym prezydentem

- Rzeczywiście, to nie jest tak, że Poroszenko przegrał tą debatę. On się dostosował właściwie do warunków Zełenskiego - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. - Trzeba powiedzieć zupełnie uczciwie, że prezydentem Poroszenko był niezłym - dodał. Jego zdaniem nie ma odwrotu od zwrotu Ukrainy ku zachodowi.

