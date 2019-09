To on stworzył supermodelki. Nie żyje jeden z najsłynniejszych fotografów mody

Rozstawiona z ósemką Serena Williams pokonała Chinkę Qiang Wang (18.) 6:1, 6:0 w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Amerykanka potrzebowała do wygranej zaledwie 44 minut. To jej 100. zwycięstwo w rywalizacji singlowej nowojorskiego turnieju. zobacz więcej »