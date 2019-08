Znaleziono szczątki ponad 200 dzieci. Zostały złożone w ofierze





Foto: Luis Puell/Andina/AFP/East News | Video: Google Earth Chimú mieszkali na północnym wybrzeżu Peru

Peruwiańscy archeolodzy z uniwersytetu w Trujillo odkryli ślady, jak się uważa, największej pojedynczej masowej ofiary złożonej z dzieci. - Gdziekolwiek kopiesz, znajdujesz kolejne szczątki - opowiada agencji AFP prowadzący prace Feren Castillo.

Szczątki 227 dzieci w wieku od 5 do 14 lat znaleziono w Pampa La Cruz, w rejonie nadmorskiego miasta Huanchaco, leżącego na północ od stolicy Peru, Limy. Uważa się, że dzieci zostały poświęcone w ofierze ponad 500 lat temu. - To największe miejsce, w którym odkryto szczątki ofiarowanych dzieci - podkreśla główny archeolog Feren Castillo.

Źródło: Luis Puell/Andina/AFP/East News Chimú mieszkali na północnym wybrzeżu Peru

Kolejne takie odkrycie

Choć to największe takie odkrycie w Pampa La Cruz, nie jest jednak pierwsze. W czerwcu 2018 roku znaleziono szczątki 56 dzieci. W pobliżu leży także Huanchaquito, gdzie w kwietniu 2018 roku wykopano szczątki 140 dzieci. Opisując tamto znalezisko archeologów, "National Geographic" wskazywał, że znajdujące w grobach przedmioty pochodzą najpewniej z 1400-1450 roku, czyli około stu lat przed przybyciem do Peru Francisco Pizarro (1532).

Ofiary dla bóstw

Według archeologów ze znalezionych teraz szczątków można wywnioskować, że dzieci zostały zabite w czasie deszczowej pogody. Pochowano je twarzą do morza, co oznacza, że ​​prawdopodobnie zostały poświęcone, aby ułagodzić bogów ludu Chimu.



Chimu mieszkali na północnym wybrzeżu Peru i byli jedną z najpotężniejszych cywilizacji regionu. Osiągnęli znaczącą pozycję między 1200 a 1400 rokiem, zanim zostali podbici przez Inków, których imperium upadło z kolei po najeździe Hiszpanów. Chimu czcili boga księżyca zwanego Shi. Wierzyli, w przeciwieństwie do Inków, że jest on potężniejszy niż słońce. Regularnie składali mu ofiary z ludzi.



W miejscu masowego pochówku trwają prace wykopaliskowe, a archeolodzy twierdzą, że wciąż można odkryć tam więcej szczątków. - Gdziekolwiek kopiesz, znajdujesz kolejne - tłumaczył AFP główny archeolog Feren Castillo.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Huanchaco w Peru