Liderka opozycji w Peru aresztowana. Jest oskarżana o pranie pieniędzy

80-letni Alberto Fujimori ma wrócić do więzienia

Video: PAP/EPA

80-letni Alberto Fujimori ma wrócić do więzienia

04.10 | Były prezydent Peru, Alberto Fujimori, którego ułaskawienie przez poprzedniego prezydenta anulował w środę sąd, ostrzegł w czwartek, że powrót do więzienia oznaczałby jego śmierć. - Moje serce jest za słabe, by przechodzić przez to jeszcze raz - oświadczył.

»