Szef Pentagonu: Seul powinien płacić więcej, by pomóc pokryć koszty obrony

Prawie milion ponad to, co buduje rynek - tyle dodatkowych mieszkań według szefa PFR Nieruchomości Mirosława Barszcza potrzebuje Polska, by osiągnąć do 2030 roku średnią unijną pod względem dostępności lokali. Barszcz wyjaśnił, że to koszt około 300 miliardów złotych, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie planu nie będzie możliwe.