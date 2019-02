USA wzmacniają siły na granicy z Meksykiem. Wysłano kolejnych 3750 żołnierzy

"Bratobójcza bitwa na opozycji", "formacja budowana tylko na Robercie i dla Roberta" i "bardzo sprawna ucieczka od tematów trudnych" - to niektóre komentarze od różnych stron politycznych po niedzielnej konwencji Roberta Biedronia, podczas której zaprezentował on postulaty nowej partii Wiosna. Politykowi zarzucono, że wiele jego obietnic to tylko powtórzone obietnice innych formacji. Pod wątpliwość poddano także powodzenie Wiosny - jako samodzielnej partii - w sondażach. zobacz więcej »