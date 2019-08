Troje dzieci strażaka zginęło w pożarze. On sam w tym czasie pojechał do fałszywego wezwania

Trzykrotnie wzrosła liczba zachorowań na odrę w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Liczba chorych jest najwyższa od 2006 roku. Najwięcej przypadków choroby odnotowuje się w Demokratycznej Republice Konga, na Madagaskarze i na Ukrainie. zobacz więcej »