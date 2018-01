Ambasada Stanów Zjednoczonych w Izraelu zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy do końca 2019 roku - zapowiedział w poniedziałek wiceprezydent USA Mike Pence podczas przemówienia w Knesecie.

- Jerozolima jest stolicą Izraela i w związku z tym prezydent Trump wezwał Departament Stanu do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań do przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy - powiedział Pence.

Sojusz "silniejszy niż kiedykolwiek"

Wiceprezydent stwierdził również, że to dzięki Trumpowi sojusz miedzy USA i Izraelem jest "silniejszy niż kiedykolwiek".



- Jesteśmy po stronie Izraela, ponieważ wasz interes jest naszym interesem, wasze wartości są naszymi wartościami i wasza walka jest naszą walką - zapewnił.

Wiceprezydent USA to najwyższy rangą polityk, który odwiedził Izrael od momentu ogłoszenia przez Donalda Trumpa decyzji o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Za stolicę swoich krajów uznają ją zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy.

Protest izraelskich Arabów

Przemówienie Pence'a zostało zakłócone na samym początku przez izraelskich deputowanych pochodzenia arabskiego, protestujących przeciwko decyzji amerykańskiego prezydenta. Jak pisze Reuters, manifestujący politycy trzymali transparenty z napisem "Jerozolima jest stolicą Palestyny”. Deputowani biorący udział w proteście zostali wyproszeni z parlamentu.

Najważniejszy katolicki hierarcha Jerozolimy skrytykował decyzję USA Uznanie przez USA... czytaj dalej »

- (Pence - red.) jest niebezpiecznym człowiekiem, z mesjanistyczną wizją, która zakłada zniszczenie całego regionu - powiedział Ayman Odeh, członek opozycyjnej koalicji Zjednoczona Lista, skupiającej wszystkie partie izraelskich Arabów.

Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu nazwał Pence'a "wielkim przyjacielem” i uznał, że zaplanowanie bojkotu przez członków Knesetu było "haniebne”.



- Czuję wielką pokorę stojąc przed tą tętniącą życiem demokracją - z uśmiechem na twarzy odpowiedział na zamieszanie wiceprezydent USA.



Mimo ostrej krytyki ze strony Palestyńczyków, administracja Trumpa twierdzi, że wciąż pozostaje zaangażowana w działania, mające na celu doprowadzenie do porozumienia pokojowego między zwaśnionymi narodami. Izraelsko-palestyńskie negocjacje od czterech lat znajdują się w impasie - wskazuje agencja Reutera.