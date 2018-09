Pełnomocniczka wojewody spoliczkowała przedstawicielkę Obywateli RP. Rezygnacja

W trakcie obchodów Dnia Weterana w Warszawie, pełnomocniczka wojewody dolnośląskiego spoliczkowała przedstawicielkę Obywateli RP. Dominika Arendt-Wittchen złożyła już rezygnację z pełnionej funkcji.

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus opublikowała w mediach społecznościowych film pochodzący z profilu wolne-media.pl, na którym widać, jak podczas sobotnich obchodów Dnia Weterana na placu Piłsudskiego w Warszawie spoliczkowano jedną z protestujących.

Na placu zgromadziła się grupa demonstrantów, którzy krzyczeli hasło "konstytucja". W pewnym momencie do barierek, przy których stali, podeszła kobieta i uderzył otwartą dłonią w twarz jedną z protestujących, mówiąc: "zamknij się, głupia babo". Na nagraniu widać, jak zgromadzone osoby proszą o interwencję żołnierza Żandarmerii Wojskowej, który stoi obok.

Jak się okazało, kobieta, która spoliczkowała przedstawicielkę Obywateli RP, to pełnomocniczka wojewody dolnośląskiego ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości, Dominika Arendt-Wittchen.

Sylwia Jurgiel, rzeczniczka prasowa wojewody dolnośląskiego, poinformowała w rozmowie z tvn24.pl, że Arendt-Wittchen złożyła już rezygnację z pełnionej funkcji.

Sam wojewoda Paweł Hreniak powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że uroczystości z udziałem kombatantów i uczestników walk w czasie II wojny światowej miały wyjątkowy charakter. - Dlatego werbalne zakłócanie wydarzeń było nie na miejscu. Jednocześnie chcę podkreślić, że sposób reakcji na takie zachowanie ocieniam jak najbardziej negatywnie - skomentował Hreniak.

"Potępiam spoliczkowanie"

"Agresję fizyczną" potępił także minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Wspomniał jednak o wcześniejszej "agresji werbalnej" protestującej.

"Absolutnie potępiam spoliczkowanie zakłócającej (po raz kolejny) uroczystości państwowe agresywnej Pani. Osoba, która uderzyła przedstawicielkę #ObywateliRP została wylegitymowana przez @PolskaPolicja. Odpowiedzią na agresję werbalną nie może być agresja fizyczna" - napisał na Twitterze Brudziński.

Absolutnie potępiam spoliczkowanie zakłócającej (po raz kolejny) uroczystości państwowe agresywnej Pani. Osoba która uderzyła przedstawicielkę #ObywateliRP została wylegitymowana przez @PolskaPolicja. Odpowiedzią na agresję werbalną nie może być agresja fizyczna. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 2 września 2018

"Żaden nie zareagował"

Reporterce TVN24 udało się porozmawiać z kobietą, która została spoliczkowana. To przedstawicielka Obywateli RP, często biorąca udział w antyrządowych protestach i zakłócająca spotkania wyborcze Patryka Jakiego. Kobieta zarzuca obecnym na miejscu służbom opieszałość i brak reakcji.

- Był i funkcjonariusz policji, i funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, i funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej. Żaden z nich nie zareagował, mimo moich okrzyków, że zostałam zaatakowana. Mało tego, pan z Żandarmerii Wojskowej tę panią po prostu wziął za łokieć i odprowadził z powrotem na trybunę honorową. Dopiero po moim telefonie na 112 oddzwonił do mnie oficer dyżurny, przekazałam telefon policjantowi, który był po drugiej stronie barierek i po takiej interwencji dopiero ta pani została wyprowadzona i spisana - relacjonuje zaatakowana kobieta.

W rozmowie z reporterką TVN24 stwierdziła, że planuje złożyć zawiadomienie w tej sprawie na policję.

"To był emocjonalny gest"

Dominika Arendt-Wittchen skomentowała zdarzenie w rozmowie z Radiem Wrocław.

- Wymierzyłam policzek tej pani. Przyznaję się do tego. To był emocjonalny gest wykonany w proteście przeciwko zagłuszaniu i awanturowaniu się w czasie jednej z najważniejszych uroczystości w kraju. To był Światowy Zjazd Kombatantów, na który przyjechali weterani z 16 państw, byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Niektórzy z nich mają po 100 lat, niektórzy jeszcze więcej. Było Wojsko Polskie, harcerze. Dla mnie jedna z najbardziej wzruszających uroczystości w życiu - powiedziała. I zaznaczyła, że w zjeździe nie uczestniczyła jako pełnomocnik wojewody, a jako opiekun kombatantów, wolontariusz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

- To, co widzimy na filmie, to tylko urywek. Wcześniej - i tego nie widać na nagraniu - prosiłam tę panią emocjonalnie, ale kulturalnie, żeby się uspokoiła. Coraz głośniej zagłuszała przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, wykrzykując hasło "konstytucja, konstytucja". Wielu kombatantów, którzy przyjechali z zagranicy nie wiedziało, co się dzieje. Zrobiła się bardzo nieprzyjemna, nerwowa atmosfera - oświadczyła.

Dalej stwierdziła, że nikt nie reagował na "próbę zniszczenia i spłycenia powagi uroczystości" i uznała, że to "jedyne rozwiązanie". - Jestem jednak osobą dorosłą i muszą brać odpowiedzialność za swoje czyny. Złożyłam dziś rezygnację z funkcji Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości - zakończyła w rozmowie z radiem.

Próbowaliśmy skontaktować się z Dominiką Arendt-Wittchen. Poprosiła o wiadomość tekstową. Nie odpowiedziała jednak na zadane przez nas pytania.