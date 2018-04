Pekińczyk został porwany sprzed domu. Psa odzyskali policjanci





Foto: KPP Ożarów | Video: Google Earth Pies bezpiecznie wrócił do właściciela

Mieszkaniec Ożarowa (Świętokrzyskie) zostawił swojego pupila – pekińczyka w ogrodzie przed domem. Kiedy wrócił, po psie nie było śladu. Początkowo mężczyzna szukał sprawcy kradzieży na własna ręką, w końcu jednak zdecydował się zawiadomić o sprawie policję.

Zostawił psa przed sklepem, zwierzę ktoś ukradł Mieszkaniec... czytaj dalej » Zdesperowany właściciel psa skontaktował się z policją we wtorek. Powiedział, że ktoś ukradł jego podopiecznego.

- Policjanci przesłuchali świadków zdarzenia i ustalili, kto mógł ukraść zwierzę – relacjonuje Agata Frejlich, oficer prasowa ożarowskiej policji.

Do pięciu lat więzienia

Policjanci odwiedzili podejrzanego 24-latka w miejscu jego zamieszkania. Znaleźli tam skradzionego pekińczyka.

- Zwierzę całe i zdrowe wróciło do swojego właściciela – uspokaja rzeczniczka. Podejrzany mężczyzna natomiast został zatrzymany. Jak zapowiada Frejlich, jeszcze w środę ma usłyszeć zarzut kradzieży, za co grozi do pięciu lat więzienia.