Europarlament dyskutował o mowie nienawiści i prawach podstawowych

16.01 | Nienawiść w słowach - agresja w czynach. Jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio jedno z drugim się wiąże. Stąd po tragedii w Gdańsku szczególnie mocno wraca pytanie, czy jest szansa, by wreszcie zmienił się język i ton politycznych sporów oraz publicznych dyskusji? Daria Górka zapytała o to nie polityków, a ludzi, którzy patrzą na to z innej perspektywy - historyka, filozofa, językoznawcę i psychologa zajmującego się badaniem uprzedzeń i mowy nienawiści.

