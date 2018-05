Pawlikowski o "czarnej liście" artystów. Gliński: takiej listy nie ma

Video: tvn24bis

Polskie akcenty w Cannes. "Film Pawlikowskiego został...

12.05 | Trwa 71. Festiwal Filmowy w Cannes. Filmem otwarcia imprezy jest "Everybody Knows" irańskiego reżysera Asghara Farhadiego. Po raz pierwszy od 28 lat film w języku polskim stratuje w konkursie głównym festiwalu - to "Zimna wojna" Pawlikowskiego. Jak ten obraz został odebrany przez widzów? - Można powiedzieć, że film Pawlikowskiego został przyjęty bardzo ciepło a nawet euforycznie - mówiła Ewelina Woźnica z TVN24 w kulturalnym przeglądzie w TVN24 BiS.

