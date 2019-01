Kukiz: kto wpadł na pomysł odstrzału dzików, jest bandytą





To jest nieludzkie - mówił w "Kropce nad i" o planowanym odstrzale dzików Paweł Kukiz. - Brak mi słów. Bez względu na to, kto na taki pomysł wpadł, jest on bandytą - dodał.

W styczniu na terenie trzech województw prowadzony ma być odstrzał dzików. Polski Związek Łowiecki i instytucje rządowe przekonują, że działanie ma na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

- To jest nieludzkie - ocenił w "Kropce nad i" Paweł Kukiz. - Nigdy w życiu nie ustrzeliłem zwierzyny - dodał lider Kukiz'15.

Podkreślił, że "strzelanie do loch, które są w ciąży, albo do matki prowadzącej to jest bandytka i to największa, jaka może być". - Brak mi słów. Bez względu na to, kto na taki pomysł wpadł, jest on bandytą - stwierdził.

"Nie jestem w stanie zostawić polityki"

Kukiz mówił także w "Kropce nad i" o politycznej przyszłości swojej i całego ruchu Kukiz'15. Był pytany, czy widzi jeszcze dla siebie miejsce w polityce.

Kukiz rozmawiał o "wspólnych planach" z wicepremierem Włoch Lider Kukiz'15 - Ja nie jestem w stanie zostawić polityki, podobnie jak nie jestem w stanie zostawić muzyki - mówił.

Tłumaczył, że "to jest kwestia dążenia do realizacji tych postulatów, z którymi wszedł do polityki".

- Jeśli Kukiz'15 dostanie się do parlamentu, ale na podobnych zasadach jak obecnie, czyli że tylko jedna partia - bez konieczności wchodzenia w koalicję - będzie mogła sprawować władzę - to wtedy prawdopodobnie złożę mandat - stwierdził.

Wyjaśniał, że w sytuacji, gdyby zrezygnował z zasiadania w parlamencie, nie rezygnowałby z polityki, tylko traktowałby ją jako "działalność edukacyjną". - Jeżdżenie po Polsce i tłumaczenie ludziom, że konieczne są elementarne zmiany ustrojowe, abyśmy mieli do czynienia z państwem demokratycznym - mówił.

"Sojusz z każdym, kto da gwarancje wprowadzenia zmian ustrojowych"

Lider Kukiz'15 pytany był także o to, czy widzi siebie w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.

- Ja widzę siebie w koalicji z każdym podmiotem, który będzie realizował program zmiany ordynacji wyborczej na model większościowy, a przynajmniej mieszany; który będzie dążył do wprowadzenia niskoprogowego referendum obligatoryjnego dla władz; który będzie dążył do opodatkowania odpowiedzialności urzędniczych - wyliczał Kukiz.

Podkreślał, że "wyobraża sobie sojusz z każdym, kto da gwarancje wprowadzenia zmian ustrojowych".

- Ja nie przyszedłem do polityki po władzę, tylko po to, aby spróbować wprowadzić te elementarne narzędzia samoobrony obywatelskiej przed autorytarną lub nazbyt spolegliwą władzą - dodał.