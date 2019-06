"Mnie się wydawało, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby za mojego życia komuna upadła"





- Dla mnie 4 czerwca to był Żoliborz, kiedy głosowałem na stronę solidarnościową i to był wielki dzień wielkiej radości - mówił w 'Kropce nad i" w TVN24 Muniek Staszczyk, wspominając okres transformacji ustrojowej i wybory 4 czerwca. - Z całą pewnością był koniec tej szarzyzny, była nadzieja na kolory - dodał Paweł Kukiz.

We wtorek przypada 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu - odbyły się one 4 czerwca 1989 roku.

W "Kropce nad i" w TVN24 czas przemian ustrojowych w Polsce wspominali Paweł Kukiz i Muniek Staszczyk, lider zespołu "T.Love".

"89 rok był nieuchronny. To się musiało wydarzyć" - Polska... czytaj dalej » - Z całą pewnością był koniec tej szarzyzny, była nadzieja na kolory, to jest podstawowa sprawa - mówił Kukiz.

Jak stwierdził, to, że udało się doprowadzić do wyborów 4 czerwca "było bardzo dużym wynikiem (ówczesnej - red.) sytuacji międzynarodowej - generalnie tego, co się działo w Związku Sowieckim". - On słabł i to jest ważne. Gdyby oni (rządzący w ZSRR - red.) byli silni, to podejrzewam, że ta komuna tak szybko nie zostałaby naruszona - dodał.

Nawiązując do czasów współczesnych i obecnego wyglądu sceny politycznej w Polsce, Kukiz stwierdził, że "podstawowe założenia ustrojowe (z czasów PRL - red.), czyli brak demokratycznych instrumentów dla obywateli, zostały". Stwierdził, że do dziś ludzie "myślą powierzchownością". - Ludzie powinni mieć sprawnie zorganizowane państwo - dodał lider Kukiz'15.

O swoich wspomnieniach mówił także Muniek Staszczyk.

- Dla mnie 4 czerwca to był Żoliborz, kiedy głosowałem na stronę solidarnościową i to był wielki dzień wielkiej radości - przyznał. - Potem wyjechałem do Londynu i z perspektywy pracownika londyńskiej gastronomii patrzyłem na upadek komuny w Polsce - kontynuował.

- Ja uważałem, że to był sukces (...) upiliśmy się po tym, jak komuna dostała wciry - relacjonował.

Muzyk wspominał, że wcześniej, przed okresem transformacji ustrojowej w Polsce był "czas pewnego marazmu". Przywoływał wydarzenia z lat osiemdziesiątych, między innymi zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego w 1984 roku, i Grzegorza Przemyka, zamordowanego w roku 1983.

- Potem troszkę to osłabło, potem były strajki (społeczne, w roku - red.) 1988, mnie się wydawało, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby za mojego życia upadla komuna - mówił lider "T.Love".