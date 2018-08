"Orban urasta na papieża europejskiego populizmu"

Foto: EPA/DANIEL DAL ZENNARO/PAP Video: tvn24

"Prezydent jest zobowiązany do powstrzymania się od podjęcia...

07.08.| Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której Sąd Najwyższy wydaje orzeczenia bez jasnych podstaw prawnych - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Sebastian Kaleta, współpracownik ministra sprawiedliwości. Z kolei Michał Wawrykiewicz ze stowarzyszenia "Wolne Sądy", komentując decyzję KRS, która odmówiła stosowania się do postanowień Sądu Najwyższego, podkreślił, że prezydent Andrzej Duda jest "zobowiązany do powstrzymania się od podjęcia decyzji co do dalszego pełnienia funkcji sędziowskich" przez dwie sędzie Sądu Najwyższego. Gośćmi programu byli również: Waldemar Paruch, Ireneusz Krzemiński, Andrzej Bargiel, Bartłomiej Bargiel.

