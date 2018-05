"Ten termin jest bardzo nieszczęśliwy"

Dla prezydenta to ma być paliwo polityczne, a nie poważna dyskusja nad konstytucją - podkreślał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 poseł PSL Paweł Bejda, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zorganizowania referendum konstytucyjnego. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej oceniła, że w obozie Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii trwa "przeciąganie liny" między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim.

Podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda zaproponował termin przeprowadzenia referendum konstytucyjnego na 10 i 11 listopada tego roku. Na razie nie wiadomo, na ile pytań Polacy mieliby odpowiadać i o co dokładnie chciałby zapytać prezydent.

"Przeciąganie liny w obozie Prawa i Sprawiedliwości"

- Chciałbym, żeby to właśnie naród, polskie społeczeństwo zostało zapytane przez rządzących o to, w jakim kierunku chce, żeby podążały polskie zmiany ustrojowe - mówił Andrzej Duda.

Planowane referendum zbiegłoby się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - To właśnie w tym roku powinniśmy na te wielkie pytania, dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej, odpowiedzieć - argumentował prezydent. - To wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, rok absolutnie szczególny. Jestem przekonany, że także, i w tym sensie symbolicznym, dla każdego z nas niezwykle ważny - dodawał.

Do tych zapowiedzi odnieśli się w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 posłowie - Paweł Bejda z PSL i Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej.

- Możemy rozmawiać o konstytucji, o tym, co powinniśmy zmienić, co powinno być lepiej napisane, ale przede wszystkim w atmosferze dialogu i przede wszystkim, kiedy jej przestrzegamy - podkreślała Scheuring-Wielgus.

Zapewniła jednocześnie, że nie weźmie udziału w planowanym referendum. - Nie mogę brać udziału w referendum, które chce przeprowadzić osoba, która tej konstytucji, która teraz obowiązuje, nie przestrzega. Nie będę się pod tym podpisywała - podkreśliła.

Jak oceniła, w obozie Prawa i Sprawiedliwości trwa "ewidentne przeciąganie liny". - Raz ciągnie prezydent Andrzej Duda, a raz Jarosław Kaczyński. Ciekawa jestem, kto w tym przeciąganiu wygra, ale tracimy my wszyscy - zaznaczyła posłanka Nowoczesnej.

"PiS znowu robi coś co podzieli Polaków"

Z kolei Paweł Bejda - który z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka i dnia świętego Floriana, patrona strażaków, przyszedł do studia w galowym strażackim mundurze - mówił, że dla prezydenta zapowiedziane referendum to "paliwo polityczne, a nie poważna dyskusja nad konstytucją". Zgodził się też z Scheuring-Wielgus, że "najpierw trzeba tej konstytucji przestrzegać, a potem ewentualnie mówić o tym, by ją zmieniać".

Zdaniem posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozdźwięk w sprawie kwestii organizowania referendum konstytucyjnego pokazuje, że "Prawo i Sprawiedliwość ma problem z prezydentem". - Politycy PiS-u wypowiadają się, że nie za bardzo chcą tego referendum i nie za bardzo je rozumieją - zaznaczył.

Podkreślił też, że zapowiedziany termin przeprowadzenia referendum "jest bardzo nieszczęśliwy". - Prezydent podaje coś, co podzieli Polaków. A to jest święto, które powinno jednoczyć - dodał Bejda.

"Rząd upokarza niepełnosprawnych"

W Sejmie od 17 dni trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. W czwartek z protestującymi spotkała się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Zdaniem Bejdy wizyta pierwszej damy w Sejmie "moralnie podtrzymała na duchu tych protestujących". - Dała paliwo do tego, żeby ci ludzie dalej upominali się o swoje - dodał.

Zdaniem parlamentarzysty PSL "rząd upokarza niepełnosprawnych i ich rodziny". - Prawo i Sprawiedliwość mówi, że pieniędzy jest w brud, udowadnia, jak uszczelniony jest VAT i to, że nie ma pieniędzy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest dla mnie zadziwiające - zaznaczył.

Z kolei Joanna Scheuring-Wielgus podkreśliła, że "nie przypuszczała", iż protest niepełnosprawnych w Sejmie będzie trwał 17 dni. - Niezależnie od tego, jak to się zakończy, to jest poniżające dla rodzin i osób niepełnosprawnych, że leżą na posadzkach, a PiS nie potrafi, a może i nie chce rozwiązać tej sytuacji - podsumowała posłanka.

Dwa najważniejsze postulaty

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia domagają się realizacji dwóch głównych postulatów.

Pierwszy postulat to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji, protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 złotych od czerwca 2018 roku, 400 złotych od stycznia 2019 roku, a 500 złotych od stycznia 2020 roku.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.