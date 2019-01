Kondolencje i wspomnienia z miast współpracujących z Gdańskiem

Uczynił ze swojego miasta "wzór gościnności", był "wielkim przyjacielem", a jego utrata to powód do najgłębszego smutku. Miasta współpracujące z Gdańskiem żegnają Pawła Adamowicza. Wyrazy żalu i współczucia przekazały między innymi fińskie miasto Turku, szwedzkie Kalmar, a także władze Wilna, Nicei, Palermo, Mediolanu, Londynu, Kaliningradu i Cleveland.

Kondolencje rodzinie prezydenta Adamowicza złożyła burmistrz leżącego w Finlandii Turku.

Turku, Finlandia

"Jest mi bardzo przykro słyszeć, że prezydent Gdańska zmarł po otrzymaniu ciosu nożem podczas strasznego ataku. Moje najszczersze kondolencje dla jego rodziny oraz miasta Gdańsk" - napisała na Twitterze Minna Arve.



Deeply sorry to hear that mayor of Gdansk has died after being stabbed during a horrible attack. My deepest condolences for his family and the city of #Gdansk. — Minna Arve (@minnaarve) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

Turku, jeden z ważniejszych portów w regionie Morza Bałtyckiego, współpracuje z Gdańskiem od wielu lat w licznych dziedzinach. Gdańsk i Turku są miastami siostrzanymi od 1967 roku. W 1976 roku podpisały ramowy plan współpracy, między innymi na polach turystyki, nauki i ochrony środowiska. Gdańsk i Turku są też członkami międzynarodowego Związku Miast Hanzeatyckich.

Kalmar, Szwecja

W szwedzkim Kalmar na wieść o śmierci Pawła Adamowicza flagi zostały opuszczone do połowy masztu. Gmina w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych napisała o "tragedii", do której doszło w Gdańsku.

Parlament Europejski uczcił prezydenta Pawła Adamowicza - Ci, którzy... czytaj dalej » "Jestem głęboko poruszony wieściami, jakie nadeszły z Gdańska. Wielokrotnie spotykaliśmy się z prezydentem Adamowiczem zarówno w Kalmar, jak i w Gdańsku. Kontaktowaliśmy się ze sobą zaledwie kilka tygodni temu. Chcę przekazać moje kondolencje żonie oraz dzieciom prezydenta, a także pozdrowić mieszkańców Gdańska, którzy stracili bardzo cenionego zarządcę" - napisał przewodniczący Rady Miasta Kalmar Johan Persson.

Położony w południowo-wschodniej Szwecji, nad Cieśniną Kalmarską 35-tysięczny Kalmar oraz 460-tysięczny Gdańsk są miastami partnerskimi od 1968 roku. Owocem wymiany kulturalnej są między innymi coroczne obchody 13 grudnia w Gdańsku szwedzkiego święta Dnia Świętej Łucji.

Wilno, Litwa

Kondolencje rodzinie Adamowicza, jego współpracownikom, wszystkim Polakom i przyjaciołom z Gdańska złożył również mer Wilna.

Remigijus Szimaszius na Facebooku wskazał, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska, miasta zaprzyjaźnionego z Wilnem. "Spoczywaj w pokoju, Pawle" - napisał. Mer Wilna zapowiedział również, że weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych.

Paweł Adamowicz był wielkim przyjacielem Wilna i często odwiedzał to miasto. Jego rodzice zostali przesiedleni z Wilna do Gdańska w 1946 roku.

Wilno współpracuje z Gdańskiem od 20 lat.



RIP our friend Pawel Adamowicz. — Remigijus Šimašius (@RemiSimasius) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

Nicea, Francja

Władze leżącej na Lazurowym Wybrzeżu Nicei opublikowały na Twitterze zdjęcie z Gdańska, pisząc o "poruszającym" obrazie z miasta partnerskiego w wieczór po zabiciu prezydenta.



Image très émouvante de @gdansk qui rend hommage à son maire @AdamowiczPawel lâchement assassiné. #Nice06, ville jumelle est solidaire de #Gdansk. pic.twitter.com/Q6jW2fRQ6X — Ville de Nice (@VilledeNice) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯





Gdańsk i Nicea podpisały Protokół Przyjaźni i Umowę o Partnerstwie w 1999 roku, już za rządów Pawła Adamowicza.

Palermo, Włochy

Flagi na budynkach publicznych w Palermo na Sycylii były w poniedziałek i będą również we wtorek opuszczone do połowy masztu na znak żałoby po śmierci prezydenta Gdańska - postanowił i poinformował o tym burmistrz tego włoskiego miasta Leoluca Orlando.

Orlando przypomniał, że Adamowicz był jednym z inicjatorów Globalnego Parlamentu Burmistrzów. Stowarzyszenie to zostało założone przez zarządzających miastami i ma na celu "zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata". Wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Pawel Adamowicz è rimasto vittima di un clima di violenza e odio, contro il quale si è impegnato, facendo della sua città un modello di accoglienza e partecipazione, contro la deriva populista del suo paese. #Danzica — Leoluca Orlando (@LeolucaOrlando1) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

Mediolan, Włochy

Burmistrz jednej z największych europejskich metropolii, Mediolanu, Beppe Sala, również pożegnał Pawła Adamowicza. "Jego śmierć sprawia, że nie mamy słów. Mediolan łączy się w bólu z miastem, które straciło nadzwyczaj wartościowego człowieka" - napisał.

Burmistrz stolicy Lombardii podkreślił, że "Paweł Adamowicz był postępowym prezydentem, którzy mocno wierzył w Europę i w prawa".



Pawel Adamowicz era un Sindaco progressista, che credeva fermamente nell’Europa e nei diritti. La sua morte ci lascia senza parole. Milano si unisce al dolore di una città che ha perso un uomo di grandissimo valore — Beppe Sala (@BeppeSala) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

Londyn, Wielka Brytania

Burmistrz Londynu Sadiq Khan skomentował w poniedziałek informacje o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zapewniając, że "myśli, modlitwy i solidarność Londynu są z Gdańskiem w ten smutny dzień".

Khan dodał, że to "druzgocąca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół i rodziny prezydenta Adamowicza i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną, postępową politykę i otwartą, dostępną dla wszystkich demokrację".

Brytyjski polityk zareagował już w niedzielę wieczorem na doniesienia o ataku na Adamowicza, pisząc wówczas, że "jest zszokowany". Przekazał również "najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz [wyrazy - przyp. red.] solidarności dla miasta, na czele którego stoi, jego rodziny oraz jego zwolenników".



Druzgocąca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół i rodziny prezydenta Adamowicza i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną, postępową politykę i otwartą, dostępną dla wszystkich demokrację. Myśli, modlitwy i solidarność Londynu są z Gdańskiem w ten smutny dzień. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

Cleveland, Stany Zjednoczone

"Najgłębsze kondolencje dla naszego polskiego, siostrzanego miasta Gdańska opłakującego tragiczną stratę swojego prezydenta Pawła Adamowicza" przekazały władze Cleveland w stanie Ohio w USA, publikując zdjęcie z jego profilu na Twitterze.



We extend our deepest condolences to the people of our Polish Sister City @gdansk as they mourn the tragic loss of their Mayor Pawel Adamowicz. He has served the city as mayor since 1998. https://t.co/VNxUrDgceS — City of Cleveland (@CityofCleveland) ১৪ জানুয়ারী, ২০১৯

Z Cleveland Gdańsk współpracuje, między innymi realizując praktyki szkolne i studenckie i wymieniając się doświadczeniami z zakresu przemysłu, nauki i kultury.

Kaliningrad, Rosja

Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow nazwał w poniedziałek Pawła Adamowicza "wielkim przyjacielem" tego regionu. Pamięć zabitego prezydenta Gdańska uczczono minutą ciszy podczas spotkania działającej przy gubernatorze rady społeczno-politycznej.

"Był człowiekiem strasznie nieśmiałym, ale jednak potrafił przemówić" Znakomity... czytaj dalej » O śmierci Pawła Adamowicza informowały w poniedziałek wszystkie rosyjskie media, zarówno państwowe, jak i niezależne. Pisały o niej także media regionalne w Kaliningradzie, który jest miastem partnerskim Gdańska.

"Mimo niełatwej sytuacji geopolitycznej Paweł Adamowicz niejednokrotnie wypowiadał się przeciw antyrosyjskiej retoryce i aktywnie starał się rozwijać więzi gospodarcze i kulturalne z obwodem kaliningradzkim" - przypomniał portal Kaliningrad.

"Przez 20 lat rządów prezydent Gdańska stał się przyjacielem dla mieszkańców regionu. Niejednokrotnie przyjeżdżał do Kaliningradu, brał udział w spotkaniach z jego mieszkańcami, dzielił się doświadczeniami i wiele mówił o przyjaźni" - podkreślił portal we wspomnieniu o prezydencie Gdańska .

Paweł Adamowicz w latach 2017-2018 prowadził blog na stronie internetowej niezależnego radia Echo Moskwy. Opublikował tam kilkanaście felietonów między innymi o działalności samorządowej, współpracy Gdańska z miastami rosyjskimi, pomocy dla Polaków ze Wschodu.

W pierwszym tekście, z lutego 2017 roku, tłumaczył, skąd wzięła się jego znajomość rosyjskiego. Pisał wówczas o sobie, że pochodzi "z rodziny inteligenckiej, która mimo antyradzieckich poglądów ceniła i lubiła kulturę Rosji i Rosjan".