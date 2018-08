Biskup znaleziony martwy w klasztorze. Papież Aleksandrii ogłasza restrykcje

Głowa prawosławnego Kościoła koptyjskiego patriarcha Tawadros II zamknął swą oficjalną stronę na Facebooku tłumacząc, że korzystanie z mediów społecznościowych to strata czasu. Ogłosił też restrykcje dla zakonników po zagadkowej śmierci biskupa Epifaniusza.

Wśród zaleceń dla zakonników, obowiązujących przez miesiąc, to - jak podał w sobotę egipski dziennik "Al-Ahram" - "dezaktywowanie wszystkich profili w sieciach społecznościowych".

Rok bez nowych zakonników

Kościół koptyjski ogłosił także, że przez rok nie będzie przyjmować nowych zakonników. Restrykcje ogłoszono w czwartek, po niespodziewanej śmierci biskupa Epifaniusza.

Opat klasztoru św. Makarego Wielkiego Egipskiego w Wadi an-Natrun, 68-letni biskup Epifaniusz, został znaleziony 29 lipca w klasztornym korytarzu z ranami głowy. Według Kościoła koptyjskiego zmarł w "niewyjaśnionych okolicznościach". Policja mówi o śmierci w wyniku możliwego "działania przestępczego".



Tawadros II, którego oficjalny tytuł to Papież Aleksandrii i Patriarcha Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, w ostatnim, piątkowym wpisie na Facebooku oznajmił, że korzystanie z sieci społecznościowych było "stratą czasu" i wezwał swych współwyznawców do przestrzegania decyzji Kościoła. Według gazety "Al-Ahram" wielu wysokich przedstawicieli koptyjskich poszło za jego przykładem.



Jak pisze AFP, wydaje się, że ogłoszone przez Tawadrosa II środki sugerują istnienie niezgodności w łonie Kościoła koptyjskiego, które mogły być przyczyną morderstwa. Władze kościelne zachowują jednak na ten temat całkowite milczenie.



Wadi an-Natrun, położone ponad 90 km na północny zachód od Kairu, to starożytne Skete, sławny ośrodek monastycyzmu w Egipcie. Klasztor św. Makarego od końca lat 60. XX wieku był centrum promieniowania nauk duchowych ojca Matty el-Meskina (1919-2006), jednego z twórców odrodzenia monastycyzmu w duchu starożytnych Ojców Pustyni. Jego ugodowe podejście do kwestii Filioque, sporu teologicznego prawosławia z katolicyzmem, doprowadziły do tego, że Szenuda III (poprzednik Tawadrosa), zakazał sprzedaży dzieł Matty w parafialnych księgarniach.