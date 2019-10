Zderzenie dwóch samochodów. Rannych dziewięć osób, w tym niemowlę

Jeśli "białe noce" to tylko w Petersburgu i Karelii - mówi Wojciech Jurojć, autor projektu Foodkrywcy - podróż/smak/przygoda i bloga Conscious Traveler. A jeśli dzika przyroda z antycznymi ruinami - to koniecznie trzeba wybrać się do Abchazji. O tych dwóch krainach opowiadał gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS. czytaj dalej »