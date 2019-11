"Proszę się zamknąć". Ostry spór o wygląd katedry Notre Dame

"Stolica Apostolska wspiera prawo państwa Izrael do życia w pokoju i bezpieczeństwie w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, ale to samo prawo należy też do narodu palestyńskiego" - oświadczenie tej treści wydał w środę Watykan. W nocie, przekazanej dziennikarzom towarzyszącym papieżowi Franciszkowi w podróży do Tajlandii i Japonii, znalazł się apel o szukanie "sprawiedliwego kompromisu". zobacz więcej »