Atak nożownika w Paryżu. Nie żyją dwie osoby, w tym napastnik





Foto: Twitter - Charles Pellegrin | Video: Google Earth Do ataku doszło w centrum Paryża

Jak informuje francuska telewizja BFM, w Paryżu mężczyzna zaatakował nożem przechodniów, zabijając jedną osobę i raniąc cztery. Dwie z nich są w stanie poważnym. Potwierdzono także śmierć napastnika.

Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji metra Quatre Septembre przy operze Garnier. Policja poinformowała, że doszło do ataku, jednak nie podano więcej szczegółów.

Dziennikarz Charles Pellegrin - który był świadkiem wydarzeń - zatweetował o całej sytuacji. "Wyszedłem ze spektaklu niedaleko Opery w centrum Paryża, nagle podano, że musimy się cofnąć ze względu na nożownika".

"Świadek powiedział mi, że napastnika próbowano ugodzić paralizatorem, co nie podziałało, dlatego wystrzelono w jego stronę dwa strzały. Policja otacza teraz miejsce wydarzenia" - napisał w kolejnej wiadomości.



1) I came out of a comedy show near Opera in central Paris and was immediately told to go back in because there was a madman with a knife. Once back inside we heard sirens and 2 gun shots. I then spoke to eyewitnesses who told me a man stabbed multilple people at random. pic.twitter.com/xvTmAv0ckb — Charles Pellegrin (@ChPilgrim) 12 maja 2018